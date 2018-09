Deel dit artikel:













Opstelling ADO Den Haag: nieuwe spelers Troupée en Necid in de basis Giovanni Troupée (R) en Tomáš Necid (L) (Foto: ANP)

DEN HAAG - Giovanni Troupée en Tomáš Necid starten meteen in de basisopstelling van ADO Den Haag in de wedstrijd tegen Excelsior. Troupée zal de rechstbackpositie op zich nemen, terwijl Necid door Fons Groenendijk in de spits wordt geposteerd.

Doordat Troupée als rechtsback start, schuift Dion Malone door naar het middenveld. Hij zal de lichtgeblesseerde Danny Bakker daar vervangen. Na Erik Falkenburg en Melvyn Lorenzen is Necid de derde speler die dit seizoen de honneurs als spits bij ADO Den Haag waarneemt. LEES OOK: LIVEBLOG: Wint ADO Den Haag ook op bezoek bij Excelsior?