LIVEBLOG: Wint ADO Den Haag ook op bezoek bij Excelsior? ADO Den Haag-middenvelder Lex Immers (foto:Soccrates Images)

DEN HAAG - ADO Den Haag kan op bezoek bij het Rotterdamse Excelsior de tweede overwinning van het seizoen boeken. Met de nieuwe krachten Giovanni Troupée en Tomáš Necid in de selectie is het devies winnen. Mis niets van de wedstrijd via ons liveblog.

