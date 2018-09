Deel dit artikel:













MET VIDEO - Kloppartij dug-out Katwijk-Kozakken Boys: 'Het is van de zotte' Het bewuste opstootje tijdens Katwijk - Kozakken Boys (foto: Orange Pictures)

KATWIJK - De wedstrijd tussen Katwijk en Kozakken Boys eindigde zaterdag in een 1-1 gelijkspel, maar eigenlijk had niemand het na afloop over die uitslag. Het duel werd ontsierd door een incident in de tweede helft, bij de dug-out van Kozakken Boys. Katwijk-speler Robbert Susan kreeg het, in een poging het spel snel te hervatten, aan de stok met Ton Cornelissen (assistent-trainer Kozakken Boys).

Daarna ontstond één grote chaos, tussen spelers en staf van beide verenigingen. Jack van den Berg, trainer van Katwijk, zag het voor zijn neus gebeuren. 'Robbert wilde snel een uitbal nemen, glijdt uit en werd toen geslagen', legt hij uit. 'Robbert is dan wel zo van: ik laat me niet slaan. Het hoort natuurlijk niet. Je hoort niet terug te slaan, als je geslagen wordt. Maar er zijn er niet veel die zoveel beheersing op kunnen brengen. Hier zit gewoon niemand op te wachten, maar oké, eromheen was het wel rustig geloof ik met supporters.' Scheidsrechter Sander de Brito Roque besloot het duel tijdelijk stil te leggen en gaf Susan én Cornelissen rood voor het voorval. 'Dit was niet te tolereren voor ons', legt de leidsman uit. Hij heeft de beelden niet teruggekeken tijdens de ingelaste pauze. 'Nee, dat zou ook niet mogen op dit niveau. Ik heb goed overleg gehad met de vierde official en mijn assistent, zij hadden gezien dat zij (Susan en Cornelissen, red.) de hoofdmoot waren. Zo hebben wij gehandeld.'

'Te zot voor woorden' 'Dit moeten wij absoluut niet willen', vervolgt de scheidsrechter. 'Er zijn geen enkele verzachtende omstandigheden om dit goed te praten. Dit moet gewoon niet. Het is sneu voor Susan, maar ik moet handelen naar wat ik zie. Het is te zot voor woorden dat zo’n wedstrijd, op papier een prachtig affiche, beïnvloed kan worden door effecten van buitenaf. Dit moet op het veld beslist worden en niet met mensen op de bank. Van welke club dan ook.' LEES OOK: Katwijk na 35 weken koploper af na gelijkspel tegen Kozakken Boys