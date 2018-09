Deel dit artikel:













SJC krijgt enorm pak slaag bij thuisdebuut derde divisie Tom Broekhuizen maakte de eretreffer voor SJC (foto: Orange Pictures)

NOORDWIJK - SJC is tijdens de eerste thuiswedstrijd in de derde divisie met 1-8 onderuitgegaan tegen DOVO. Tom Broekhuizen zette met een penalty de eretreffer op het scorebord. SJC is na twee competitiewedstrijden nog altijd zonder punten.

De ploeg van Sjaak Polak kon DOVO een half uur tegenhouden. Daarna was het hek van de dam. In het kwartier voor rust scoorden de Utrechters drie keer. Na rust vielen er een half dozijn doelpunten. Waarvan vijf voor DOVO en één voor SJC. Joshua Patrick maakte een hattrick voor de gasten. De wedstrijd werd gespeeld op een bijveld, omdat het hoofdveld van SJC nog niet klaar was voor de competitie. Scoreverloop SJC - DOVO 1-8 (0-3): 0-1 Patrick, 0-2 Van Zeelst, 0-3 Den Haag, 0-4 Berkvens, 0-5 Patrick, 1-5 Broekhuizen, 1-6 Berkvens, 1-7 Wormgoor, 1-8 Patrick