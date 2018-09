ADO-held El Khayati legt met galavoorstelling Excelsior over de knie

DEN HAAG - Nasser El Khayati heeft met er maar liefst vier doelpunten voor gezorgd dat ADO Den Haag met 2-4 heeft gewonnen van Excelsior. De middenvelder verdeelde zijn doelpunten netjes over beide helften. Vooral zijn tweede doelpunt op slag van rust, was van grote schoonheid.

Na twintig minuten spelen werd Elson Hooi na een veelbelovende aanval van ADO in de vijandelijke zestien onderuit gehaald. Scheidsrechter Blom was resoluut en wees naar de penaltystip. El Khayati benutte de toegekende strafschop en zette ADO op een verdiende voorsprong.

Terwijl het Van Dongen en De Roo-stadion zich opmaakte voor de rust, toverde El Khayati met zijn voeten. Hij legde op twintig meter van het doel de bal schitterend klaar voor zijn rechtervoet en krulde de bal in de kruising.



Vierde speler met vier doelpunten

Na rust ging El Khayati rustig verder met doelpunten maken. Twee schoten van buiten de zestien zorgden voor een 0-4 voorsprong. Excelsior scoorde daarna binnen twee minuten twee keer tegen. Dit mocht echter niet baten en dus konden El Khayati en ADO Den Haag genieten van de tweede winst dit seizoen.

Het is pas de vierde keer sinds 1956 (start eredivisie) dat een ADO-speler vier keer scoorde in een wedstrijd. Harry van der Laan in 1991, Lex Rijnvis (1961) en Roel Timmer (1959) gingen hem voor. El Khayati is wel de eerste die vier keer scoorde in een uitwedstrijd.

Scoreverloop Excelsior - ADO Den Haag 2-4 (0-2): 0-1 El Khayati (21'), 0-2 El Khayati (45'), 0-3 El Khayati (65'), 0-4 El Khayati (69'), 1-4 Anderson (70'), 2-4 Mahmudov (72')

Opstellingen :

Excelsior: Stevens, Fortes, Mattheij, Matthys, Burnet, Schouten, Koolwijk, Messaoud (Mahmudov 46'), Anderson (Edwards 80'), Ómarsson (Hadouir 88'), Bruins

ADO Den Haag: Groothuizen, Troupée, Beugelsdijk, Kanon, Meijers, Immers, Malone, El Khayati (N. Kuipers 90'), Becker, Necid, Hooi (Lorenzen 79')

Gele kaarten: Hooi, Immers, Meijers (ADO Den Haag) Anderson (Excelsior)

Rode kaart(en): n.v.t.

Scheidsrechter: Kevin Blom

Toeschouwers: 3.940 (Van Dongen en De Roo Stadion, Rotterdam)