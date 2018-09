Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











'Vuurwapen' gedumpt in vuilnisbak Oegstgeest Het wapen in de vuilnisbak | Foto: Facebook Politie Leiden Noord Het bleek een klappertjespistool te zijn | Foto: Facebook Politie Leiden Noord

OEGSTGEEST - Er ligt een groot vuurwapen in een vuilnisbak. Met die melding op zak ging de politie zaterdagmiddag naar de Kleyn Proffijtlaan in Oegstgeest. En inderdaad: er stak een kolf van een geweer uit de prullenbak. Na onderzoek bleek dat het een klappertjespistool was.

De politie heeft het speelgoed meegenomen en vernietigd. 'Goed dat afval niet op straat wordt gegooid, maar of dit nou zo handig is?', zegt Politie Leiden Noord op Facebook. LEES OOK: Vier jongens aangehouden om nepvuurwapen