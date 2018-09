ADO-ster El Khayati over masterclass: 'Het was een krankzinnige avond'

DEN HAAG - 'Het was een krankzinnige avond.' Met die woorden beschreef Nasser El Khayati zijn masterclass doelpunten maken. Vier keer scoorde de technicus tegen Excelsior. Hij is voor zeker één dag, maar waarschijnlijk een paar weken, de topscorer van de eredivisie.

Vorige week scoorde El Khayati ook al twee keer en miste hij een penalty. 'Eigenlijk had ik toen de bal al mee naar huis moeten nemen', zei hij lachend, doelend op de wedstrijdbal die de speler die een hattrick maakt mee naar huis mag nemen. Om te vervolgen: 'Nu doe ik het gelukkig vandaag.'

Ook zijn trainer Fons Groenendijk was lovend over El Khayati. ‘Ik ben een bewonderaar van hem', zei hij na afloop. 'Als ik zie wat voor gevoel hij in zijn voeten heeft. Zijn goals waren van een ongekende schoonheid.' Groenendijk liep bij de schitterende 2-0 van El Khayati het veld in. 'Ik dacht: het is toch bijna rust. Ik ga meejuichen in het veld.'

