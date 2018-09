Deel dit artikel:













Auto ramt paal in Delft: 'één zwaargewonde' Foto: Regio15 Foto: Regio15

DELFT - Bij een ongeluk is Delft is zondagmorgen een 23-jarige man uit die plaats gewond geraakt. Dat zegt de politie. Het slachtoffer zat achterin een auto die rond 7.00 uur frontaal op een paal botste. Het ongeluk gebeurde aan de Buitenhofdreef in Delft.

Op beelden lijken ook twee andere inzittenden gewond, maar volgens de politiewoordvoerder is alleen de 23-jarige man naar het ziekenhuis gebracht. De weg was afgesloten en tramlijn 1 reed tijdelijk een andere route. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is onduidelijk.