Casino in Rijswijk overvallen Foto: Regio15

DEN HAAG - Een casino aan het Generaal Eisenhowerplein in Rijswijk is in de nacht van zaterdag op zondag overvallen. De daders waren gemaskerd en één van hen had een vuurwapen. Ze zijn er met een onbekende buit vandoor gegaan.

De politie meldde eerst op twitter dat vier mensen probeerden de zaak binnen te komen, maar dat een beveiliger dit wist te voorkomen.

Een woordvoerder meldt nu dat er waarschijnlijk twee overvallers waren die wel in het casino zijn geweest. De beveiliger werd bij de overval geslagen. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht.