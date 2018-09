Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Moedige beveiliger voorkomt overval op casino in Rijswijk Foto: Regio15

DEN HAAG - Een beveiligingmedewerker met stalen zenuwen heeft in de nacht van zaterdag op zondag een overval voorkomen in een casino aan het Generaal Eisenhowerplein in Rijswijk.

Vier mannen probeerden het casino binnen te dringen, maar de klerenkast wist dit tijdig te voorkomen en belde de politie. De overvallers maakten zich zonder buit uit de voeten. De politie doet onderzoek.