IN BEELD: Lekker weertje in de herfst! Foto: Tawfeeq Mousa | strand Noordwijk Foto: Omroep West | zomaar een achtertuin in Loosduinen Foto: Omroep West | Kijkduin Foto: Omroep West | Eendenvijver Churchilllaan Voorhout Foto: Omroep West | Varen op de Lek bij Schoonhoven Foto: Koos de Jong | Katwijk aan Zee Foto: Koos de Jong | Katwijk aan Zee Foto: Omroep West | Drukte op het water bij Molen de Valk in Leiden Foto:M.eijobb | Zwarte Pad Scheveningen

DEN HOORN - Het is zondag een zonovergoten dag en dat terwijl de meteorologische herfst zaterdag is begonnen. 'Het wordt vandaag 23 graden en met een windscherm is het ideaal vertoeven op het strand', vertelt Moniek Wulms van weer.nl op Radio West.

De badplaats Noordwijk maakt zich op voor een drukke stranddag en laat de gratis Beach Shuttle tot 19.00 uur rijden. En in Katwijk was de reddingsbrigade zondagochtend al vroeg paraat. Voor wie geen zin heeft in een uitstapje naar het strand is de achtertuin of balkon een prima alternatief om van deze eerste zomerse dag van september te genieten. Heb je vandaag een mooie zomerse foto gemaakt? Mail deze dan naar:

Omroep West en wellicht vind je de foto terug op onze website.