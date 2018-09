Familie Wilfred Mambi wil nader onderzoek naar dood

DEN HAAG - De familie van Wilfred Mambi stapt naar de rechter om te eisen dat er aanvullend onderzoek komt naar zijn dood. De 46-jarige Mambi viel in 2016 uit een raam op de Gouverneurlaan in Den Haag.

De politie zegt dat hij in paranoïde toestand uit zijn raam is gesprongen. In het SBS6 programma 'moord of zelfmoord' zegt advocaat Gerald Roethof dat er bewijzen zijn dat hij vermoord zou zijn.

In het proces verbaal staat dat het raam waaruit Wilfred Mambi gesprongen is in de kiepstand stond. 'Je kan niet als je buiten staat het raam in de kiepstand zetten', zegt Roethof in het programma.



'Stemmen gehoord'

Getuigen hadden in 2016 gemeld stemmen gehoord te hebben voorafgaand aan de val. Volgens de politie praatte Wilfred Mambi tegen zichzelf. Vrijdag komt de zaak voor de rechter.