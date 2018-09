Oud-ADO Den Haag-keeper Gino Coutinho zet punt achter carrière

DEN HAAG - Gino Coutinho heeft besloten per direct te stoppen met keepen. De oud-doelman van ADO Den Haag (36 jaar) heeft zijn contract bij NEC ingeleverd. 'Dit is het moeilijkste besluit uit mijn carrière geweest', zegt hij op de website van de eerstedivisionist.

Coutinho stopt omdat hij zich niet meer met hart en ziel in kan zetten voor zijn vak. Hij verruilde AZ afgelopen zomer voor NEC, waar hij in de eerste twee competitieduels onder de lat stond. Afgelopen vrijdag zat Coutinho al niet bij de wedstrijdselectie.

'De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat de gedachte om te stoppen met betaald voetbal al wat langer speelde, maar na de fijne en goede gesprekken die ik deze zomer heb gevoerd met NEC waren alle twijfels weg en ging ik vol enthousiasme deze uitdaging aan. De afgelopen periode is dit gevoel toch weer bij mij gaan leven en ik heb het niet van me af kunnen zetten', legt hij uit.



ADO Den Haag

Coutinho droeg van 2008 tot 2014 het shirt van ADO Den Haag en was vier jaar lang eerste keeper. Hoogtepunt was het behalen van Europees voetbal, in 2011. In totaal kwam Coutinho 125 competitiewedstrijden in actie voor ADO.