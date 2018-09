Gezellige drukte in het centrum van Den Haag tijdens het UIT Festival

Foto: Omroep West | drukte in Centrale Bibliotheek in Den Haag tijdens het UIT-festival

DEN HAAG - Het is tijdens het UIT Festival in de Haagse binnenstad een gezellige drukte. Traditiegetrouw start het evenement met een gratis stadsontbijt. Hier kwamen ruim 150 mensen op af.

Lange rijen waren er ook voor het Filmhuis Den Haag. Hier konden filmliefhebbers terecht voor oude filmposters. Daarnaast werd bekend gemaakt welke films aankomend seizoen vertoond gaan worden in het filmhuis.

Voor ieder wat wils tijdens het UIT Festival, want boekenwurmen waren zondagmiddag welkom tijdens de sale van de Centrale Bibliotheek in Den Haag. Op het Lange Voorhout is zondagmiddag vanaf 14.00 uur de Cultuurmarkt waar opnieuw honderden bezoekers worden verwacht.

Het festival is de jaarlijkse kick-off van het Haagse culturele seizoen. Het UIT Festival is onderdeel van een uitgebreid cultuurweekend met ook nog het Embassy Festival, Le Marie Marché en het CultuurPlein. Vorig jaar trokken de evenementen samen zo'n 110.000 bezoekers.





