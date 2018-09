Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Haagse Hoed brengt 15.000 euro op Foto: Richard Mulder Foto: Richard Mulder Foto: Richard Mulder Foto: Richard Mulder

DEN HAAG - De Haagse Hoed Challenge heeft dit jaar 15.000 euro opgebracht. Dat is het dubbele van vorig jaar. De opbrengst is voor onderzoek in het Erasmus MC Kanker Instituut.

Zeker 50 teams van vier renners reden door de stad en passeerden onder meer het Haags Gemeentemuseum, het Vredespaleis en het Zuiderpark. Het is een estafettewedstrijd van 24 uur. De start en finish waren op de Dr. Lelykade. Elke renner van het team reed twee uur en werd afgelost door een andere. De teams werden begeleid door motorrijders.