Quick en Westlandia blijven zonder overwinning; HBS schrijft punt bij

REGIO - Na twee speelronden wacht Quick - de verrassing van vorig seizoen in de derde divisie zondag - nog op de eerste punten. Na de zeperd vorige week tegen OFC (4-0) werd er zondag met 4-2 verloren van HSC ’21. In dezelfde competitie staat ook Westlandia nog op nul punten.

Quick kende een valse start op bezoek bij het Overijsselse HSC '21. Al na zeven minuten spelen moest de Haagse ploeg verder met tien man. Rachid Bouyaouzan kreeg een directe rode kaart gepresenteerd vanwege natrappen. HSC ’21 kwam na die prent snel op een 2-0 voorsprong.

Frank van der Heijden tekende vlak voor rust wel voor de aansluitingstreffer en Quick bleef erin geloven. Marc Boshoff trok na een uur spelen de score weer gelijk en leek daarmee een punt te redden. Maar HSC '21 trok in de uiterste slotfase met de 3-2 alsnog de overwinning over de streep. De 4-2 viel kort daarna ook nog.



Slotfase

Westlandia kreeg vorige week in de seizoensouverture een behoorlijk pak slaag (4-0 nederlaag tegen GOES). Het had dus iets goed te maken, maar het mocht zondag niet zo zijn.

Mark van der Zalm schoot Westlandia via een counter op voorsprong. EVV maakte een kwartier na de 1-0 alweer gelijk. Daarna kroop Westlandia een aantal keer door het oog van de naald, maar de 1-1 bleef op het scorebord staan. Totdat het uiteindelijk in de slotfase alsnog mis ging. In de 88e minuut viel de beslissende 1-2 voor EVV.

Geen winnaar

Het duel tussen HBS en Hercules heeft zondag geen winnaar opgeleverd. In Den Haag eindigde het treffen, ondanks kansen over en weer, zoals het begon in een 0-0 gelijkspel. Door de remise is HBS nog wel ongeslagen in de derde divisie zondag. Vorige week speelde HBS ook al tegen ADO '20 gelijk.

Scoreverloop HSC ’21 - Quick 4-2 (2-1): 1-0 Ter Hogt, 2-0 Van der Weide (strafschop), 2-1 Van der Heijden, 2-2 Boshoff; 3-2 Witbreuk, 4-2 Ter Hogt

Scoreverloop Westlandia - EVV 1-2 (1-1): 1-0 Van der Zalm, 1-1 Vankan, 1-2 Simmons

Scoreverloop HBS - Hercules (0-0)