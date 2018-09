Hockey: zeperd voor HDM; HGC boekt eerste zege

Paul van Ass is sinds dit seizoen coach van HGC (foto: Orange Pictures)

REGIO - De hockeydames van HDM zijn teleurstellend aan het nieuwe seizoen begonnen. De Haagse ploeg werd door Amsterdam, dat vorig jaar als tweede eindigde, met 5-0 verslagen.

Amsterdam gaf HDM nauwelijks de kans in de wedstrijd te komen. In de eerste helft bleef de schade nog redelijk beperkt (2-0), maar na de pauze ging het in de hoofdstad wel heel erg snel en liep de eerste wedstrijd van het seizoen uit op een teleurstelling voor hdm.

De mannen van HGC wonnen wel hun wedstrijd. Na een nipte nederlaag vorige week, versloeg de ploeg van coach Paul van Ass Tilburg zondag met 1-3. Ashley Jackson, Seve van Als en Max Plennevaux waren verantwoordelijk voor de Wassenaarse goals.