Brand in palingrokerij De palingrokerij staat bekend als streekwinkel. (Foto: AS Media)

ROELOFARENDSVEEN - In een palingrokerij aan de Noordkade in Roelofarendsveen heeft zondagavond korte tijd brand gewoed. De brand zou zijn ontstaan in een koelkast.

Bij de brand raakte niemand gewond, laat de brandweer weten. Wel heeft het pand schade opgelopen door flinke rookontwikkeling. De brandweer heeft het pand na het blussen geventileerd. LEES OOK: Uitslaande brand door kapotte gasleiding