Proeven van de smeltkroes op Suriname Festival

DEN HAAG - 'Kom en proef Suriname', was de leus waarmee het Suriname Festival probeerde mensen te lokken naar het Wijkpark Transvaal in Den Haag. En dat deden er vele honderden. Veel muziek, zo nu en dan een komiek en natuurlijk heel veel lekkers uit de Surinaamse keuken.

Naar eigen zeggen zijn het allemaal voorbeelden van de geslaagde samenleving van vele culturen. 'Suriname, een land met een smeltkroes van culturen, etnische groepen en religies', zegt de organisatie op de website, 'staat bekend in de wereld als een voorbeeld van hoe een multiculturele samenleving behoort te functioneren.'

Het was de uitgelezen kans voor minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken om daar kennis van te nemen. Deze zomer moest hij nog excuses maken voor zijn uitspraken dat Suriname een 'failed state' is, een mislukte staat die etnisch is opgedeeld. Een groep D66'ers kondigde deze week nadrukkelijk aan naar het Festival te gaan om Bloks ongelijk te laten zien. Het is niet bekend of Blok zelf op het Festival zijn gezicht heeft laten zien.

