Ruim 500 aspirant-leden Minerva bezoeken Soldaat van Oranje

LEIDEN - Om kennis te maken met het verleden van de Leidse Studenten Vereniging Minerva bezochten 515 aspirant-leden dit weekend de musical Soldaat van Oranje in Katwijk aan Zee. Het verhaal over het toenmalige lid Erik Hazelhoff Roelfzema begint op Sociëteit Minerva.

Minerva heeft als oudste studentenvereniging van Nederland een sterke band met de Tweede Wereldoorlog en met de musical Soldaat van Oranje. De productie is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van een lid van het toenmalig Leidsche Studenten Corps; Erik Hazelhoff Roelfzema.

In zijn studententijd voegde hij zichzelf bij het verzet, waarop Hazelhoff Roelfzema aan het begin van de oorlog ontsnapt naar Engeland. Vanuit daar smokkelt hij zendapparatuur naar Nederland en is hij als piloot betrokken bij bombardementen op Duitsland.



Nationaal Ereveld Loenen

Naast het bezoek aan de populaire musical zetten de 515 aspirant-leden van Minerva zich in op het Nationaal Ereveld Loenen. Op het ereveld liggen 85 studenten en ruim vijfhonderd slachtoffers in de leeftijd van 18 tot 20 jaar. Onder hen twee leden van het Leidsche Studenten Corps Han Gelder en Eric Verstijnen.

De studenten helpen op het Nationaal Ereveld Loenen met het ophogen van vierduizend graven, snoeien van de bosjes, harken van de paden en het verwijderen van onkruid. Ook kleuren ze vervaagde letters op de grafstenen opnieuw in. Het werk op het ereveld is onderdeel van de maatschappelijke stage tijdens de kennismakingstijd van Minerva.



