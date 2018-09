Oliebuizen voor de deur Haags Stadhuis

DEN HAAG - Ambtenaren van de gemeente Den Haag moesten maandagmorgen over een oliebuis klimmen, voordat ze naar hun werk konden. Verschillende organisaties demonstreerden voor de deur van het stadshuis aan het Spui tegen de benoeming van Shell-topvrouw Marjan van Loon in een denktank van de gemeente.

Van Loon is topvrouw bij Shell Nederland. Sinds kort is ze ook benoemd bij het The Hague Economic Board, een groep mensen die de gemeente adviseert over het milieuvriendelijker maken van de stad Den Haag. Dat is de actievoerders een doorn in het oog. 'Een advies van Shell is nooit vrijblijvend en altijd in het eigen belang van Shell', aldus actievoerder Femke Sleegers.

Maandag spraken de actievoerders met wethouder Liesbeth van Tongeren (GroenLinks). 'Het college en ik zijn benieuwd naar alle adviezen die mensen kunnen geven. Mensen die staan te demonstreren voor een beter klimaat, mensen uit het bedrijfsleven en mensen van de universiteiten. Uit die adviezen zullen wij halen wat de stad helpt schoner en groener te worden', aldus de wethouder.



'Wethouder van goede wil, maar het college ... '

Sleegers is ervan overtuigd dat de wethouder van goede wil is, maar heeft minder vertrouwen in het college. 'Ze zien Shell vooral als goede werkgever. Ze kijken naar het eigen belang van Den Haag en niet naar het belang van al die klimaatslachtoffers die er al zijn. En daarmee keren ze hun rug naar hun eigen logo en woorden vrede en recht.'

De actievoerder wil dat Den Haag geen advies accepteert van bedrijven die naar olie en gas boren, of handelen in andere fossiele brandstoffen. 'Ze mogen niet eens naar binnen om advies te geven over de energietransitie. The Hague Economic Board moet fossielvrij zijn.'



'Vakkundige mensen die we hard nodig hebben'

Daar is de wethouder het niet mee eens. Van Tongeren: 'Iedereen is voor mij gelijk. Ik weeg de adviezen op de inhoud en benieuwd waar Van Loon mee komt. Maar wellicht zouden de adviezen van de board aan kracht winnen als ze iemand hebben die al ervaring heeft met de energietransitie. Dus bijvoorbeeld een duurzame bouwer of iemand die in de installatietechniek zit.'

Volgens Van Tongeren hebben de actievoerders hun punt duidelijk gemaakt. 'Over het klimaat maak je je nooit onterecht zorgen. Ik ben heel blij met de actievoerders die vandaag hier staan.' Toch vindt ze het goed dat Shell, maar ook andere bedrijven in de board zitten. 'Ik heb graag een aantal ingenieurs van Shell, want er zitten in dat bedrijf een heleboel vakkundige mensen die we wellicht heel hard nodig hebben als we verder zijn met de energietransitie.'