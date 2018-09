Nieuwe burgemeester voor Madurodam: wat houdt dat eigenlijk in?

DEN HAAG - Nog even en dan is het zover: maandagmiddag wordt de nieuwe burgemeester van Madurodam gekozen. Maar wat doet de 'burgervader' van de kleinste stad van Nederland eigenlijk? We vragen het aan aftredend burgemeester Amélie Mijs.

'Allereerst bepaal ik samen met het college (de kinderwethouders - red) naar welke goede doelen het geld van het Madurodam Kinderfonds gaat', legt Amélie uit. 'Daarvoor gaan we langs bij verschillende goede doelen in de regio, waarna we een goed doel uitkiezen. Zelf ben ik afgelopen jaar bij tien initiatieven langsgeweest.'

De 16-jarige Amélie Mijs van het Gymnasium Sorghvliet in Den Haag werd vorig jaar geïnstalleerd als burgemeester van Madurodam. Samen met het college vertegenwoordige zij de miniatuurstad een jaar lang.En zoals dat in ieder stadsbestuur gaat, werd er regelmatig vergaderd: 'Iedere twee maanden komen we samen. Dan bespreken we alles wat de afgelopen periode gebeurd is en beslissen we bijvoorbeeld naar welk goed doel geld gaat', vertelt Amélie.



Taalmaatjesproject als 'challenge'

Daarnaast heeft iedereen in het college een eigen 'challenge', vertelt Amélie: 'Ik heb een taalmaatjesproject opgezet. Kinderen die net in Nederland zijn komen wonen en nog niet zo goed Nederlands spreken, worden gekoppeld aan Nederlandse kinderen die helpen met het leren van de Nederlandse taal.'

Inmiddels doen er dertig kinderen mee aan het project van Amélie. 'Vijftien kinderen die hier zijn komen wonen en vijftien om hen te helpen. Dat vind ik echt gaaf, want het laat zien dat je op kleine schaal wel degelijk een een verschil kan maken.'



Speechen op de Nationale Kinderherdenking

En daar blijft het niet bij. De burgemeester vertegenwoordigt Madurodam op speciale gelegenheden, bijvoorbeeld op de Nationale Kinderherdenking op 4 mei. 'Daar heb ik gespeecht voor zo'n 2500 kinderen. Dat was heel speciaal om te mogen doen', aldus Amélie. 'Het was zo mooi om te zien dat al die kinderen naar Madurodam zijn gekomen om stil te staan bij de Tweede Wereldoorlog.'

Speechen voor 2500 kinderen was natuurlijk wel even spannend. 'Gelukkig krijg je door het jaar heen ook masterclasses, waaronder een cursus speech-schrijven', vertelt Amélie. 'Het was fijn om daar een beetje hulp bij te krijgen. Maar uiteindelijk heb ik 'm zelf geschreven!



Hoeveel tijd kost dat allemaal

Projecten opzetten, vergaderen en speechen: klinkt als een druk bestaan, het leven van de burgemeester van Madurodam? 'Uiteindelijk ben ik er zo'n tachtig uur aan kwijt geweest', vertelt Amélie. 'En dat was het dubbel en dwars waard. Ik heb er zo veel uitgehaald, dat ik ontzettend blij ben dat ik deze kans heb gekregen.'

Straks draagt zij het stokje over aan haar opvolger. Haar advies? 'Vooral genieten! Je krijgt zoveel bijzondere kansen. Het is belangrijk erbij stil te staan hoe gaaf dat is', aldus Amélie. 'Want voordat je het weet, is het voorbij!'

