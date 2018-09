Hoe goed kunnen blinden 'zien' in Museon; museum genomineerd voor prijs

DEN HAAG - Het Museon in Den Haag is in de running voor de RAAK Stimuleringsprijs 2018. Met deze prijs, die dit jaar voor de derde keer wordt uitgereikt, worden musea gestimuleerd om hun collectie toegankelijk te maken voor mensen met een visuele beperking. Naast het Museon zijn ook het Verzetsmuseum Amsterdam en Voerman Museum Hattem genomineerd.

Het Museon dingt mee met een 'zintuigprikkelende rondleiding' langs uiteenlopende voorwerpen uit alle delen van de wereld op het gebied van natuur, cultuur en technologie op een plek die voor de meeste bezoekers verboden gebied is: het museumdepot. 'Het gaat dus niet om een van onze vaste of tijdelijke tentoonstellingen', vertelt medewerker van het Museon Hub Kockelkorn. 'We willen mensen meenemen het depot in.'

En in dat depot is genoeg te beleven. 'Het is een heel grote ruimte die vol staat met uiteenlopende voorwerpen; van opgezette beesten tot wetenschappelijke instrumenten, stenen, fossielen, archeologische voorwerpen. Het is natuurlijk helemaal mooi als je dat kan aanraken en het is ook de bedoeling dat dat kan. Het heeft allemaal zijn geur en het voelt allemaal anders', legt Kockelkorn uit.



Rondleidingen op gezette tijden

Tot en met 7 oktober kan er gestemd worden op de genomineerde musea via de website van RAAK. De winnaar wordt op 8 oktober bekendgemaakt en gaat naar huis met de hoofdprijs van 30.000 euro.

Volgens Kockelkorn weet het Museon al precies waar ze het geld voor gaan gebruiken wanneer ze met de winst naar huis gaan: 'Het einddoel is om op gezette tijden rondleidingen te organiseren voor visueel gehandicapten en hun begeleiders.'

LEES OOK: Blinden en slechtzienden bekijken zandsculpturen