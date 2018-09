Storing bij on-demand van Ziggo: 'Reset je kastje niet'

DEN HAAG - Kabelmaatschappij Ziggo kampt sinds afgelopen weekeinde met een grote storing. Op de website allestoringen.nl klagen veel mensen dat ze al een paar dagen geen televisie en vaste telefoon hebben. Ziggo zegt druk bezig te zijn de storingen te verhelpen. Dringend advies van het bedrijf: reset je kastje niet.

'Vanuit Delft al vanaf zaterdagavond geen tv', schrijft Coca Annette op allestoringen.nl Volgens Erwin begonnen de storingen bij Ziggo in Zoetermeer al op vrijdagavond. 'Ziggo niet te bereiken via telefoon, mail etc', schrijft hij op de website. Het is niet duidelijk hoeveel mensen precies zijn getroffen door de storing bij het kabelbedrijf.

Wie probeert te bellen met het storingsnummer van Ziggo (0900-1884) lijkt ook deze maandagochtend geen contact te krijgen. Op de eigen website schrijft het bedrijf: 'Door een storing zijn we telefonisch slecht bereikbaar. We lossen dit zo snel mogelijk op. Probeer het later nog een keer.'



'Niet resetten'

Het bedrijf erkent ook dat er een storing is bij de levering van hun producten. 'On Demand en Ziggo Replay werken alleen via ziggogo.tv en de Ziggo App', schrijft het bedrijf. 'Daardoor werkt video on demand, het terugkijken van programma's, niet', legt een woordvoerder uit aan Omroep West.

'We zien dat mensen die een storing hebben met on-demand, hun kastje gaan resetten. Dat moeten mensen niet doen', zegt de woordvoerder. Wie dat wel doet verliest namelijk ook de vaste telefoonlijn en de normale televisie. Hoe dat komt weet het bedrijf nog niet.



Storing in datacenter is de boosdoener

Die meldingen komen uit het hele land, maar lijken zich te concentreren rond Den Haag en Amsterdam. 'Er is in de nacht van zaterdag op zondag een stroomstoring geweest in een van onze datacenters', zegt de woordvoerder maandagochtend. 'We zijn druk bezig de storing op te lossen, maar tot nu toe zonder resultaat.'