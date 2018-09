Rector Magnificus Universiteit Leiden: 'Luister niet naar de minister'

LEIDEN - Rector Magnificus van de Universiteit Leiden Carel Stolker roept studenten op om niet naar minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven te luisteren. Van de minister mogen hogescholen en universiteiten straks niet meer van eerstejaarsstudenten eisen dat die het maximale aantal studiepunten van zestig moeten halen om de opleiding te kunnen vervolgen. 'Ik vind het een verkeerd signaal', zegt Stoker tegen Omroep West.

De minister wil in de wet vastleggen dat universiteiten en hogescholen straks maximaal veertig studiepunten kunnen eisen in het eerste collegejaar. Nu mogen instellingen dat nog zelf bepalen en vragen ze bijna allemaal meer van hun eerstejaars.



Uitval

Van Engelshoven zei dat ze de druk op studenten te groot vindt. 'Studie is ook een beetje teveel', zegt Stoker. 'Maar als ze straks klaar zijn en ze komen in de advocatuur of overheid terecht, dan is er ook druk. Op een gegeven moment moeten studenten ook leren omgaan met druk. Van ons als universiteit kan je vragen om ze daar zo goed mogelijk mee te begeleiden. En het BSA (het minimaal aantal studiepunten dat behaald moet worden - red) is daar een van de instrumenten voor.'

Een van de gedachtes achter de BSA is om studenten structuur te geven in hun eerste jaar. 'Ze komen van de middelbare school. Dat is een super gereguleerde omgeving met proefwerken en examens. En dan komen ze bij de universiteit en daar is het vrijheid blijheid. We hebben de afgelopen jaren gezorgd dat ze meer structuur krijgen in hun eerste jaar', aldus de Rector Magnificus.



'Studiesucces minder belangrijk'

Stoker vertelt dat de universiteit in de voorgaande jaren last had van uitval en studenten die niet slaagden. Dat kwam omdat er onvoldoende druk op hen zat en te weinig structuur was om het eerste jaar in een beetje tempo te halen.'

'Het gaat mij niet eens om de 45 of 50 punten', gaat Stoker verder. 'Wat de minister eigenlijk zegt: al die aandacht die de jullie hadden voor studiesucces is op het ogenblik minder belangrijk, maar het gaat eigenlijk nu om dat studenten op hun eigen tempo gaan studeren. Het signaal om uit te stralen: het kan wel een beetje minder. Dat lijkt mij onverstandig.'

Stoker wijst het argument dat universiteiten de BSA gebruiken om studenten die te traag zijn eruit te werken resoluut van de hand. Het zou namelijk geld besparen. 'Altijd dat geld. Ik heb nog nooit in mijn college van bestuur gesproken over de BSA en geld. Wij willen onze studenten het liefst allemaal door het eerste jaar heen krijgen, ook een beetje in tempo. Ze kunnen daarna nog mooie dingen doen. Je hebt daarna nog een tweede en derde jaar, stages en de mogelijkheid om naar het buitenland te gaan. Er is zoveel mogelijk. Zorg nou dat je het eerste jaar haalt.'