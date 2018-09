Deel dit artikel:













Sirenes stil om 12.00 uur; brandweer vergeet op de knop te drukken Testalarm-sirene

REGIO - In de regio's Haaglanden en Hollands-Midden zijn maandag om 12 uur de sirenes niet afgegaan. Een woordvoerder van de brandweer zegt dat de meldkamer het te druk had, en dat daarom is vergeten op de knop te drukken.

Vanuit Nootdorp, Den Haag, Delft , Gouda en Warmond laten mensen via Twitter weten dat ze de sirenes niet gehoord hebben.



De sirene wordt bediend vanuit de meldkamer in Den Haag. Daar waren de centralisten druk met een incident in Gouda. Degene die op de knop moet drukken is het daardoor vergeten. 'We kwamen daar om 12.10 uur achter en toen hebben we besloten het maar niet meer te doen deze keer', zegt de brandweerwoordvoerder. Geautomatiseerd, maar deels handmatig





De sirenes die iedere eerste maandag van de maand getest worden moeten altijd met de hand worden aangezet. 'Verder is het systeem volledig geautomatiseerd, maar iemand moet wel op de knop drukken', aldus de woordvoerder.