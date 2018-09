Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Praat mee: Facebookvergadering is terug Foto: Omroep West

DEN HAAG - De Facebookvergadering keert vrijdag terug bij Omroep West. Verwonder jij je over iets wat bij jou in de buurt gebeurt? Of ben je benieuwd naar een bepaald onderwerp?

Iedere vrijdag om 8.45 uur kun je ons dat laten weten tijdens de vergadering live op Facebook. Wij gaan er dan mee aan de slag.

Verhalen teruglezen Inmiddels hebben we al een hele lijst aan verhalen opgebouwd. De verhalen kan je hier vinden. Natuurlijk kan je ook altijd een vraag insturen via omroepwest.nl/rakevragen.