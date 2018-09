Persoonlijke verhalen staan centraal in de 12-delige serie Typisch Katwijk: 'Het leeft enorm'

KATWIJK - Het wel en wee van de inwoners van Katwijk is vanaf maandagavond te volgen in een nieuwe serie Typisch ... van BNNVARA en de EO. De serie over onze kustplaats loopt drie weken en wordt uitgezonden op NPO 2.

'Kort gezegd is het een poging tot het maken van een blauwdruk van Nederland, dus dat je steeds vanuit een plek in Nederland op een documentaire-achtige manier een paar weken bericht doet', vertelt Jeroen van Herwijnen, een van de makers van het programma Typisch... Op die manier wordt neergezet hoe de Nederlander leeft. 'Zo zie je de verschillen in de buurt, de wijk en de provincies.'

De keuze om de bewoners van Katwijk te volgen heeft volgens Van Herwijnen alles te maken met het weer. 'We dachten, lekker zomers. Katwijk aan Zee hè. We hebben prachtig weer gehad. Deze week doen we de laatste opnames.'

Grappige en serieuze verhalen





Al sinds mei zijn de makers van Typisch Katwijk bezig met het filmen van de inwoners van het vissersdorp. Tijdens de serie wordt een aantal hoofdpersonen gevolgd. 'We stappen bij hen in het leven en daarna er weer uit', vertelt Van Herwijnen. 'Judith is bijvoorbeeld een van de hoofdpersonen. Ze is vrijgezel en woont in het getto van Katwijk, in de hoge flats. Na heel wat tegenslagen bouwt zij haar leven weer op, maar daar zoekt ze een man bij. Dus wij zijn met haar mannen gaan zoeken.'

Het zoeken naar mannen noemt Van Herwijnen 'de grappige kant van de serie', maar ook ernstiger momenten worden vastgelegd. 'Bijvoorbeeld armoede in Katwijk. Er zijn zo'n 1200 gezinnen die tegen de armoedegrens aanzitten in Katwijk. 'Wij volgen een alleenstaande moeder van een tweeling. Een van de twee jongens heeft kanker. Ze zit tegen de armoedegrens aan, maar instanties zeggen dat ze haar pas kunnen helpen als ze echt een probleem heeft. Eerst schulden maken dus, daarna is er pas hulp.'



'Het leeft enorm'

Het zijn slechts enkele voorbeelden van de persoonlijke verhalen die worden verteld in de 12-delige serie. 'In Katwijk leeft het al enorm en ook ik vind het best een beetje spannend', zegt Van Herwijnen. 'Ik ben benieuwd hoeveel mensen er kijken en wat ze er van vinden. Of we een beetje geslaagd zijn in het neerzetten van ons beeld van Katwijk.'

Typisch Katwijk is vanaf maandagavond 3 september de komende drie weken te zien. Elke maandag tot en met donderdag, om 19.20 uur op NPO 2.