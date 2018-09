Omwonenden boorlocatie Molenslag krijgen 1.500 euro van de NAM

MONSTER - De directe omwonenden van de NAM-locatie Molenslag in Monster krijgen een financiële compensatie voor de overlast die zij de komende maanden zullen ondervinden voor de booractiviteiten voor hun deur. Het gaat om 22 huishoudens aan de Rijnweg en de Aalschover. Zij ontvangen elk 1.500 euro.

Volgens mediapartner WOS zijn de werkzaamheden nodig om een lichte lekkage in de afgesloten boorput te verhelpen. Op Molenslag waren tot in de jaren negentig van de vorige eeuw twee boorputten, één voor gas en één voor olie. Vorig jaar werd ontdekt dat er twee meter onder de oppervlakte een kleine hoeveelheid gas zat. Het bleek te gaan om methaangas dat naar boven was gelekt. De NAM besloot dat het probleem opgelost moet worden.

De mensen die rond de oude boorput wonen hebben zelf aangedrongen op een compensatie voor de werkzaamheden. Volgens de NAM is een compensatie normaal gesproken niet aan de orde. 'Deze situatie is echter zeer uitzonderlijk vanwege de uiterst korte afstand tussen de woningen en het werkterrein van een boortoren', aldus het bedrijf. Het werkterrein begint direct aan de overkant van de straat.



Compensatie van overlast

De eenmalige compensatie is bedoeld om de te verwachten overlast te compenseren. De NAM heeft bij de toezegging ook al enkele bestedingsmogelijkheden gesuggereerd: boek een hotel voor enkele nachten of koop iets leuks voor jezelf.

De werkzaamheden beginnen volgende week met het plaatsen van een geluidswand op de locatie. Naar verwachting zal op 17 september worden begonnen met de opbouw van de boortoren. Dat duurt twee weken, daarna kost het ongeveer drie maanden om de boorput schoon te maken.



Geen werkzaamheden op zondag

Er wordt zes dagen per week gewerkt, van 7.00 uur 's ochtends tot 21.00 uur 's avonds. Op zondag ligt het werk stil. Ook dat is uitzonderlijk, en op verzoek van de bewoners. Normaal zou de NAM 24 uur per dag doorwerken.