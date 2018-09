Deel dit artikel:













'Ik praat het niet goed, maar de reactie van Katwijk-speler Susan is menselijk' Willem en Herman (foto: Omroep West)

REGIO - 'Robbert Susan is niet de liefste van de klas, maar ik vind dit een hele menselijke, normale reactie.' Dat zegt Omroep West-verslaggever Willem van Zuilen in het onlineprogramma Bankzitters over het opstootje afgelopen zaterdag tussen Katwijk-aanvoerder Robbert Susan en Kozakken Boys-trainer Ton Cornelissen.

'Ik heb nog contact gehad met Susan', vervolgt Willem. 'Hij schrok zich rot. Opeens voelde hij iemand schoppen en slaan. Hij zegt zelf dat zijn reactie niet goed is, maar ik blijf er bij. Het is een hele normale menselijke reactie.’ In een nieuwe aflevering van Bankzitters wordt ook gesproken over het tot nu toe ongeslagen HBS, de valse start van FC Lisse en de 8-1 nederlaag van SJC. Daarnaast kiest Willem ook zijn moment van de week. Banzitters is ook beschikbaar als podcast! Voor je smartphone heb je de keuze uit een heleboel apps om onze afleveringen te beluisteren. Zoek op 'Bankzitters' in jouw favoriete podcast-app en abonneer op ons.