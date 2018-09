Een stukje Binnenhof in je huis: Haagse iconen worden meubelstukken

DEN HAAG - Waarom restmateriaal van Haagse iconen weggooien als je er ook iets moois van kan maken? Een stukje Binnenhof bijvoorbeeld, of wat dacht je van het sloopmateriaal van Kijkduin? Ondernemer Linda Post maakt er maar al te graag een meubelstuk van: 'Van oud materiaal dat normaal zou verdwijnen, weten we altijd iets moois te maken.'

Linda Post (32) is ondernemer en oprichter van The Talk of The Town (TTOTT). Haar doel: restmateriaal dat vrijkomt bij een sloop of renovatie ombouwen tot meubelstukken. En daarbij maakt ze het liefst gebruik van stadsiconen die anders dreigen verloren te gaan.

Het idee ontstond in Rotterdam: 'Daar zijn ze voortdurend bezig met allerlei sloop- en renovatietrajecten', vertelt Post in het Radio West-programma Broodje Bral. 'Alles gaat daarbij de container in, zelfs historisch materiaal. Dat kon ik niet meer aanzien.'



Het Binnenhof in je woonkamer

Post bewerkte de roltrappen van de Maastunnel tot bankjes. 'Dat zijn de enige houten roltrappen in Nederland. Doodzonde om zoiets in de verbrandingsoven te gooien.' Resten van de Willemsbrug in Rotterdam werden omgetoverd in lampen.

En nu is het de beurt aan Den Haag: 'Hier zijn natuurlijk genoeg stadsiconen te vinden die wat mij betreft echt niet in de afvalcontainer mogen belanden', aldus Post. 'Het Binnenhof bijvoorbeeld, wordt in 2020 gerenoveerd. Daar kunnen we vast een boel moois van maken.'



De Saab van Mark Rutte

De plannen van Post voor Den Haag zijn ook op het Binnenhof niet onopgemerkt gebleven. 'Ik liep op een gewone dinsdagmiddag door de Gamma, toen ik werd gebeld door een anoniem nummer', vertelt Post. 'Of ik wilde langsgekomen op het Catshuis voor een afspraak met Mark Rutte!'

Betekent dit dat de Saab van onze minister-president binnnenkort te koop is als lamp? 'Dat weet ik niet, maar we hebben wel gesproken over de renovatie op het Binnenhof. Dat zou natuurlijk een prachtig project zijn om in Den Haag mee te beginnen', aldus Post.



Haagse iconen gezocht

Welke andere Haagse iconen binnenkort bij Post in de werkplaats liggen, laat ze nog in het midden. 'Het gaat vooral om de verhalen die mensen hebben bij de producten. Een stelletje bijvoorbeeld, dat verliefd is geworden in een bepaalde plek in de stad waar ik materiaal van heb en er daar een stukje van in hun huis willen', legt Post uit.

Ideeën zijn dan ook meer dan welkom. 'Heel graag zelfs', aldus Post. Dus mocht er nog een stukje Den Haag zijn dat niet verloren mag gaan, kan je mailen naar info@ttottdesign.nl.

