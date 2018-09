Vermiste rosé kaketoe uit Avifauna duikt op in Utrecht

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een flinke reis voor een rosé kaketoe uit Vogelpark Avifauna. Een week nadat de vogel er tijdens een training vandoor ging, is het dier teruggevonden in Utrecht.

De kaketoe vloog eind augustus weg uit het Alphense dierenpark. Waarschijnlijk was het beestje ergens van geschrokken en kon daarna de weg terug niet meer vinden.

Avifauna kreeg maandag een tip dat de vogel gezien was in Utrecht. Verzorger Pauline ging er samen met een andere rosé kaketoe heen en vond het vermiste dier in goede gezondheid in een boom.