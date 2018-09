Deel dit artikel:













Geen extra geld voor demonstrerende jeugdzorgmedewerkers Jeugdzorgmedewerkers demonstreren in Den Haag | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Rode petjes, rode hesjes en rode vlaggen. Het Lange Voorhout in Den Haag kleurde maandagmiddag rood tijdens een manifestatie van jeugdzorgmedewerkers. Zij voerden actie om de werkdruk en de administratieve rompslomp in de jeugdzorg te verlagen. Tevergeefs: ze kregen te horen dat meer geld er niet in zit.

Volgens FNV Zorg en Welzijn is er minstens 750 miljoen euro nodig om de problemen in de jeugdzorg, waaronder een gebrek aan personeel, op te lossen. Verantwoordelijk minister Hugo de Jonge liet weten begrip te hebben voor de ontevreden medewerkers, maar stelde dat 'geld het probleem niet is'. Hij wijst erop dat hij 108 miljoen euro heeft uitgetrokken om gemeenten te helpen met de nieuwe inrichting van de jeugdzorg, en dat er een 'stroppenpot' is met nog eens 200 miljoen.

Geen extra geld, maar andere maatregelen De Jonge denkt de problemen eerder op te lossen met andere maatregelen, zoals het verruimen van de aanbestedingsregels voor gemeenten. De FNV laat weten woedend te zijn. 'Dit is zeer teleurstellend. Wij gaan door met actievoeren totdat er wel geld bijkomt', aldus vicevoorzitter Kitty Jong.