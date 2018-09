Behandeling brute woningoveral Rijswijk laat op zich wachten

DEN HAAG - Twee verdachten van een brute woningoverval aan de Caan van Necklaan in Rijswijk moeten tot begin volgend jaar wachten op de inhoudelijke behandeling van hun zaak. Ze kregen maandag opnieuw te horen dat ze vast blijven zitten.

De bewoner van de Rijswijkse woning werd tijdens de overval in februari 2017 onderworpen aan martelpraktijken. Zo zou hij een prop in zijn mond hebben gekregen en werd hij met water overgoten. Deze behandeling, ook wel 'waterboarding' genoemd, zou de man het gevoel hebben gegeven dat hij verdronk.

Ook zou het slachtoffer zijn bewerkt met een stroomstootwapen en werd hij aan bed vastgebonden. Daarnaast kreeg de man vuistslagen. 'Dit is een heel heftige zaak', zei de rechter maandag.



'Gezinnen verdachten kunnen niet zonder hun salaris'

De twee verdachten, een 44-jarige man uit Amsterdam en een 32-jarige man uit Spijkenisse, zitten al zes maanden vast op verdenking van de overval. Hun advocaten vonden maandag dat het voorarrest van beide mannen lang genoeg had geduurd. Ze hebben allebei gezinnen te onderhouden, en die kunnen niet zonder de inkomsten van de mannen. Eén van de mannen heeft 'onbetaald verlof'gekregen van zijn baas, maar diens geduld raakt ook op.

Volgens de rechter is de verdenking tegen beide mannen ernstig. Van de 32-jarige man uit Spijkenisse is ook DNA in de overvallen woning gevonden. 'Dat is cruciaal', meende de rechter maandag. In juni vroegen de advocaten van de verdachten al tevergeefs om hun vrijlating. In december worden getuigen in de zaak ondervraagd. Mogelijk dat in januari de zaak dan inhoudelijk behandeld wordt.