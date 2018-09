'Waarom zijn er in Den Haag zoveel slechte klinkerwegen?'

DEN HAAG - Het gaf een flinke klap, de kuil waar Huub Verlaek doorheen fietste. Hij reed op een klinkerweg tussen Den Haag en Voorburg. Door de klap brak zijn zadelpen af en daarom moest hij zonder zadel verder. Om dit soort ongelukken te voorkomen, moet Verlaek wel vaker kuilen en hobbels in klinkerwegen ontwijken. Via de rubriek Rake Vragen vraagt hij daarom: 'Waarom zijn er eigenlijk zoveel klinkerwegen in Den Haag en waarom worden ze zo slecht onderhouden?'

In en om Den Haag ligt in totaal zo’n 650 kilometer aan klinkerwegen. De gemeente laat aan team Rake Vragen weten dat de klinkerwegen er met name zijn voor de verkeersveiligheid.

Deze wegen zijn vooral te vinden in woonwijken waar het natuurlijk niet de bedoeling is dat er te hard gereden wordt. Klinkers nodigen hier minder voor uit.

Duurzaamheid en uiterlijk

Een ander voordeel van het gebruik van klinkers in plaats van asfalt is dat het duurzamer is. 'Klinkers kunnen worden hergebruikt. Daarnaast laten ze meer water door dan asfalt en gaan ze gemiddeld twee keer zo lang mee', zegt woordvoerder Nathalie Nuiten van de gemeente.

Duurzaamheid is natuurlijk belangrijk, maar bewoners van Den Haag geven om een andere reden zelf ook vaak de voorkeur aan klinkers. Nuiten: 'Regelmatig krijgen wij juist verzoeken om asfaltverharding in woongebieden om te zetten in klinkerverharding, omdat omwonenden het er mooier uit vinden zien dan een asfaltweg.'

Hoe kon Huub Verlaek zijn zadel kwijtraken?

'Iedereen die rondkijkt zal zien dat het in het algemeen niet zo slecht is', zegt Nuiten. De gemeente Den Haag pleegt naar eigen zeggen regelmatig onderhoud aan alle wegen in en om Den Haag. Toch zijn er genoeg oorzaken te bedenken voor het ontstaan van de kuil waar Huub doorheen reed.

Denk bijvoorbeeld aan boomwortels die onder de weg doorgroeien, zware voertuigen als kraanwagens die over de klinkerwegen rijden of gebreken in de ondergrond. De gemeente doet hier pas wat aan als de weg onveilig blijkt te zijn.

'Veiligheid boven alles'

Volgens Huub Verlaek is het vaak onveilig. Vooral voor het fietsverkeer. 'De kuilen en hobbels zitten meestal aan de zijkant van de weg. Om ze te vermijden, gaan fietsers meer naar het midden rijden en komen daarbij dus op de rijbaan van de auto’s.'

'Veiligheid boven alles', laat de gemeente Den Haag weten. Om in de gaten te houden of wegen veilig genoeg zijn, voert de gemeente elke twee jaar een inspectie uit. Alle wegen worden dan bekeken. Aan de hand van de uitkomst van deze inspectie, wordt een plan gemaakt hoe de wegen moeten worden aangepakt.

Extra onderhoud

Voor sommige problemen moet direct een oplossing worden gezocht. Vaker komt het voor dat onderhoudswerkzaamheden aan de weg samen kunnen vallen met andere werkzaamheden, bijvoorbeeld aan de riolering of aan de kabels en leidingen onder de weg. Als de gemeente dit tegelijkertijd aanpakt, scheelt dat in kosten en overlast.

Op sommige plekken in Den Haag is het onderhoud net wat harder nodig. Nuiten: 'In een aantal wijken is de verharding inderdaad toe aan een opknapbeurt zoals in de wijk Kraayenstein. Voor deze wijken is meer geld beschikbaar gesteld om opknapbeurten uit te voeren.'

'Niks tegen klinkerwegen'

Opknapbeurten of extra onderhoud zijn volgens Verlaek op wel meer plekken nodig: 'Op een aantal klinkerwegen, als de wegen rond het Trekvlietplein, rijdt veel vrachtverkeer. De gemeente zou juist deze wegen vaker moeten controleren en onderhouden.' Overigens heeft hij niks tegen klinkerwegen: 'Als de wegen maar goed onderhouden worden, vind ik klinkers prima.'

Stel jouw Rake Vraag

Deze vraag is gesteld in onze rubriek ‘Rake Vragen’. Heb jij ook een Rake Vraag? Stuur hem in, wie weet gaan we samen op zoek naar het antwoord!

LEES OOK: 'Waar blijft je geamputeerde arm of verwijderde blindedarm?'