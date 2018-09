OM eist celstraf tegen billenknijper Hofbad

DEN HAAG - 'Ik voelde me heel lang, heel vies', vertelde één van de slachtoffers van Farhad K. aan de rechter. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste maandag 10 maanden cel, waarvan 3 voorwaardelijk tegen de Iraniër.

De 36-jarige K. zou half maart zeven recreanten in het Haagse Hofbad aangerand hebben. De slachtoffers waren minderjarige meisjes, een jongen en een vrouw. De verdachte ontkent bij de rechter dat hij de billen van bezoekers gestreeld en geknepen zou hebben.

In het Hofbad in de wijk Ypenburg kwamen op zondag 18 maart eerst drie vriendinnen naar de badmeester toe om te klagen over wat hen was overkomen bij de stroomversnelling. Een man had hen aangeraakt en dat niet één keer, maar meerdere keren. En een van de meisjes had ook vingers onder haar badkleding gevoeld. De slachtoffers wezen naar een man met een duikbril en neusklem. K. werd uit het bad gehaald en kreeg een waarschuwing. Maar kort daarop meldden zich nog vier andere mensen die waren betast op dezelfde manier. Het Hofbad schakelde de politie en de verdachte werd opgepakt.



'Ik heb gezwommen, meer niet'

K. zit sinds die tijd vast. Bij de behandeling van zijn zaak is hij daar erg boos over. Hij vindt dat hij onterecht wordt vastgehouden, omdat hij niets heeft gedaan. 'Ik heb gezwommen, meer niet', zei hij in de rechtbank. Bij de politie had hij nog toegegeven dat hij mensen had 'aangeraakt' omdat hij daar een 'drang' toe had. Maar ook toen ontkende hij het billenknijpen en betasten onder de zwemkleding.

Bij de zitting zijn ook een paar van de slachtoffers aanwezig. Een van hen vertelt dat ze zich lang heel vies voelde. 'Maar ik ben nu trots op ons dat we naar de badmeester gingen en wij nu hier zijn', zei ze. Een ander meisje eiste 750 euro smartengeld voor het leed wat haar is aangedaan. Ze omschrijft de aanranding als 'een litteken op het hart'.



De man met strakke zwembroek

De officier van justitie vindt dat er overtuigend bewijs is tegen Farhad K. Hij is immers aangewezen als de man met strakke zwembroek, duikbril en neusklem. Daarvan waren er niet veel in het Hofbad. De officier spreekt van 'nare feiten'. 'Het gaat om aanranding van jonge kinderen en je bent kwetsbaar in het zwembad', aldus de officier van justitie. Daarom eist het OM 10 maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk en betaling van 500 euro smartengeld.

De advocaat wijst op de lastige positie van zijn cliënt. Hij is illegaal in Nederland en is net voor de tweede keer een asielprocedure gestart. In Iran zou hij als christen vervolgd worden. 'Straks komt hij in vreemdelingenbewaring, wordt hij ongewenst verklaard en uitgezet. Dat is al een hoge straf', aldus zijn advocaat. De rechtbank doet 17 september uitspraak.

