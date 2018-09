Ties Brink (16) is de nieuwe kinderburgemeester van Madurodam

DEN HAAG - Onder meer door zijn idee om speciale dagen in Madurodam te organiseren voor zieke kinderen, is de 16-jarige Ties Brink maandag verkozen tot de nieuwe kinderburgemeester van de miniatuurstad. De medewerkers van Madurodam waren onder de indruk van het verhaal van de Voorburgse scholier.

Zogeheten 'MAD-days', noemde Brink het maandag tijdens zijn presentatie. Hij wil bijzondere dagen organiseren in Madurodam voor kinderen met een ziekte. En de naam is op twee manieren te interpreteren, legt hij uit. MAD, Engels voor 'gek', is namelijk niet alleen een afkorting van Madurodam, maar staan ook symbool voor de gekheid die moet losbarsten tijdens deze dagen.

In totaal waren er tien kinderen die zichzelf maandag presenteerden aan de medewerkers van het park. De een wilde een schoolontbijt organiseren voor kinderen, de ander wilde iets doen met hulp aan vluchtelingen. Maar er kon er maar een gekozen worden tot burgemeester.



Alopecia

Het idee van Ties is niet uit de lucht gegrepen. Hij heeft alopecia areata. Een ziekte die kaalheid veroorzaakt. Maar maandag is er vooral plaats voor blijdschap. 'Ik vind het buitengewoon gaaf om de jongste burgemeester van Nederland te zijn', zegt hij. 'Het voelt als het ware alsof ik onderdeel van de geschiedenis word. Ik ga denk ik een heel bijzonder jaar tegemoet en ik hoop iets moois te kunnen betekenen voor deze prachtige stad.'

