Jeugdzorgmedewerkers in actie: 'Wie niet hard schreeuwt, krijgt geen zorg'

DEN HAAG - Zo'n 2500 jeugdzorgmedewerkers protesteerden maandag op het Lange Voorhout in Den Haag. Ze voerden actie om de werkdruk en de administratieve rompslomp in de jeugdzorg te verlagen. Een van de mensen die dagelijks gebukt gaan onder de werkdruk in de Jeugdzorg, is Richard van Jeugdbescherming West in Den Haag. 'We hebben nu gewoon te weinig tijd voor de gezinnen.'

Goede zorg bieden lukt nu vaak niet. Door structureel tijd en geldgebrek, stapelen de problemen zich op. 'Er zijn veel gezinnen per jeugdbeschermer', legt Richard uit. 'Dat betekent dat gezinnen die niet hard om hulp schreeuwen, ook niet de zorg krijgen.'

Daarom werd vandaag actie gevoerd. 'Jeugdzorgmedewerkers gaan niet zo snel naar een manifestatie omdat we het te druk hebben met de kinderen, maar als we ons niet laten horen, worden we niet gezien. En de kinderen daarmee ook niet', vertelt Richard. En daar doen ze het allemaal voor: 'We willen de kinderen goede zorg bieden.'



'Andere aanpak nodig'

Volgens FNV Zorg en Welzijn is er minstens 750 miljoen euro nodig om de problemen in de jeugdzorg, waaronder een gebrek aan personeel, op te lossen. Richard denkt dat er ook een andere aanpak van de Jeugdzorg moet komen. 'In 2015 is de zorg naar de gemeente overgeheveld. Er is vaak maar keuze uit een of twee instellingen, terwijl een kind bij een andere instelling vaak beter af is.'

De oplossing voor het probleem begint volgens Richard bij meer vertrouwen in de hulpverlening en betrokkenen. 'Ik wil dat de professional het voor het zeggen heeft, en niet de gemeente.'



Geen extra geld

Het extra geld dat volgens FNV Zorg en Welzijn nodig is, komt er niet. Dat liet minister Hugo de Jonge maandag aan de actievoerders weten. Hij stelde dat 'geld het probleem niet is'. Hij wijst erop dat hij 108 miljoen euro heeft uitgetrokken om gemeenten te helpen met de nieuwe inrichting van de jeugdzorg, en dat er een 'stroppenpot' is met nog eens 200 miljoen.

De Jonge denkt de problemen eerder op te lossen met andere maatregelen, zoals het verruimen van de aanbestedingsregels voor gemeenten.