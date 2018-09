In Rijnsburg opgegraven schaal blijkt 'unieke topvondst'

De schaal was ten tijde van het vinden in meer dan 120 stukken en brokken uiteengevallen. Daarna is de schaal gerestaureerd. (Foto: Provincie Zuid-Holland)

RIJNSBURG - Een schaal die in 2016 tijdens werkzaamheden in Rijnsburg werd opgegraven blijkt een 'archeologische topvondst' te zijn. Dat heeft het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden maandag bekendgemaakt. Het gaat om een vogelschaal uit de laat-Romeinse tijd. Het is voor het eerst dat een zeldzame schaal van dit type in Nederland aangetroffen is.

De schaal werd in 2016 gevonden tijdens werkzaamheden bij een glastuinbouwgebied in Rijnsburg. Archeologen deden daar onderzoek nadat er restanten uit de ijzertijd waren gevonden. Geheel onverwachts werd er een diepere kuil ontdekt met daarin een crematiegraf uit de laat-Romeinse tijd. Daarin bevonden zich meer dan 120 stukken brons, die daar in 330 na Christus zouden zijn begraven.



De fragmenten bleken samen een fraai versierde en kostbare vogelschaal te vormen. Van dit soort schalen zijn er maar tien van gevonden in Europa. En een schaal met een roofvogel is zelf nog nooit gevonden, zegt provinciaal archeoloog René Proos.



Bewijs

Proos stipt twee belangrijke punten aan rondom de unieke vondst in Rijnsburg. 'Ten eerste de kunsthistorische waarde', legt hij uit. 'Het is een uniek ding. Maar dankzij deze schaal krijgen we ook voor het eerst greep op wat er hier gebeurde in deze periode.'

De schaal is bewijs dat de kuststrook in onze regio, ook na het wegtrekken van de Romeinse troepen in 300 na Christus, bewoond is gebleven.



Relatiegeschenk

In de schaal zijn menselijke resten gevonden, maar dat is niet waarvoor de schaal door de Romeinen oorspronkelijk gebruikt werd. 'Een dergelijke schaal werd door de Romeinen gebruikt als wasbeker', legt Proos uit. 'Maar in de schaal zijn menselijke resten gevonden van twee mannen en een vrouw. Ze zijn gezamelijk in die schaal bijgezet. Ons vermoeden is dan ook dat deze schaal een relatiegeschenk was aan een Germaans stamhoofd.'

De schaal wordt door de provincie Zuid-Holland in bruikleen gegeven aan het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Daar is de vogelschaal vanaf dinsdag te zien in de vaste tentoonstelling over de Romeinen in Nederland.

