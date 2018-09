Analyse van Willem: 'Ik hoop dat Kozakken Boys ook intern de assistent-trainer straft'

REGIO - Elke week neemt Omroep West het afgelopen amateurvoetbalweekend door met verslaggever Willem van Zuilen. In de 'analyse van Willem' vertelt hij wat hem is opgevallen bij de wedstrijden die hij heeft bezocht en welke zaken er nog meer spelen in het (amateur)voetbal. In deze tweede aflevering gaat het onder andere over: het opstootje bij Katwijk en de trieste dood van een 13-jarige keeper.

Willem, er is weer genoeg te bespreken over het afgelopen voetbalweekend. Het hoogtepunt, of dieptepunt was natuurlijk het opstootje waar Robbert Susan van Katwijk bij betrokken was.

'Noem het maar een dieptepunt. Ik snap he-le-maal niets van wat die hulptrainer van Kozakken Boys bezielde. Ik heb de beelden nu een paar keer bekeken. Je ziet dat Susan die bal probeert te pakken en wordt geschopt. Susan verdedigt zichzelf in het begin. Daarna gaat hij over zijn theewater. Ik praat niet goed wat 'Suus' daarna doet. Maar ik begrijp hem wel.'

'Ik ken Susan al vrij lang en goed. Kwam hem soms tegen bij een avondje stappen. Hij is nooit agressief. Op het veld is het ook geen vechtersbaas. Hij speelt natuurlijk altijd wel op het randje en gaat elke wedstrijd tot het gaatje. Maar zomaar vechten? Nee, dat doet Robbert niet.'

Krijgt Susan een wedstrijdje of zeven schorsing van de KNVB? Ze geven altijd enorm hoge straffen voor dit soort taferelen in het amateurvoetbal.

'Zeven? Dat is een enorme straf. Dat denk ik niet. In dit verhaal is er weinig vergelijkingsmateriaal. De beelden spreken in het voordeel van Robbert. Je ziet gewoon dat hij klappen krijgt, over zijn theewater gaat en terugvecht. Zoals ik al zei: ik praat zijn reactie niet goed. Maar ik begrijp hem wel.'

Dan die assistent-trainer van Kozakken Boys: Ton Cornelissen. Moet die door de KNVB niet gewoon de rest van het seizoen geschorst worden?

'Ik ken die hulptrainer niet. En hoef hem niet te leren kennen ook. Als ik die man zo bezig zie, dan ga ik hardop denken: 'waar komt dat vandaan?'. Zijn het frustraties die naar boven komen van die kampioenswedstrijd? Toen was Kozakken Boys beter, maar werd het gelijk en werden ze geen kampioen. Zou dat het zijn? Een ding: de KNVB mag dit niet onbestraft laten. Verder hoop ik dat ze bij Kozakken Boys ook intern Cornelissen straffen.'

'Het is gewoon jammer dat dit is gebeurd. De scheidsrechter zei het na afloop ook. Een prachtig affiche en dan gebeurt er dit.'

Het Katwijk-bestuur had beter moeten communiceren met de supporters Willem van Zuilen

Een ander probleem bij Katwijk. Het bestuur heeft in een open brief op de eigen website gezegd dat supporters geen vuurwerk meer mogen afsteken en dat er geen vlaggen of spandoeken over reclame-uitingen mogen worden gehangen. Uit protest kwamen de supporters pas de tweede helft kijken en was er een spandoek te zien met daarop: 'Katwijk-bestuur sloopt clubcultuur'. Had deze situatie voorkomen kunnen worden?

'Het bestuur van Katwijk heeft dit heel ongelukkig gecommuniceerd. Ze hebben die maatregelen van de KNVB op hun bordje gekregen. Toen ze dat wisten, hadden ze eerst moeten overleggen met de sfeercommissie en andere supporters. Nu werd de brief zomaar op de website geplaatst.'

'Die gasten doen zoveel voor de club. Vorig jaar was ik om twee uur bij de uitwedstrijd tegen FC Lienden. Dit omdat de radio-uitzending dan al begint. Die supporters waren toen al bezig met spandoeken ophangen. Anderhalf uur voor de wedstrijd. Het zorgt ook voor veel sfeer. Een paar confettikanonnen, wat fakkels en het zingen. Ze gaan echt mee om het elftal te steunen.'

'De spelers zijn er ook helemaal gek op. Die jongens moet je koesteren. Natuurlijk zitten er raddraaiers tussen. Maar die zitten overal tussen. Er is wat fout gegaan in de communicatie. Dat zal het bestuur zich nu ook wel realiseren.'

Zelf was je bij Rijnsburgse Boys tegen Excelsior Maassluis. Was het een topper of een dertien in een dozijn-wedstrijd?

'Over een paar weken praat niemand meer over die wedstrijd. De eerste helft was hoopvol en bij rust was het 2-2. Na rust waren er nog een paar kansen. Meer niet.'

'Het was zo’n wedstrijd die veel ploegen in het begin van de competitie hebben. Ze zijn nog zoekende. Bij Rijnsburgse Boys werd de ochtend voor de wedstrijd ook nog bekend dat Bart Freke niet mee zou spelen. Dan moet je als trainer je hele strijdplan bijstellen. Freke heeft een goede pass. Die kan vanuit de verdediging de bal bij de rechterspits krijgen. Daarnaast is hij goed in het positiespel en weet hij het spel prima te verdelen.'

Wesley Goeman nam zijn positie over. Hoe deed hij dat?

'Goeman vult die plek natuurlijk helemaal anders in. Op een slippertje na, speelde hij een goede wedstrijd. Hij is natuurlijk aan het begin van het seizoen gepasseerd en Bram Ros speelt nu op zijn positie. Wesley heeft vervolgens goed doorgetraind. Hij is een echte vechter. Niemand bij Rijnsburgse Boys is zeker van een basisplaats. Hij leek buiten de boot te vallen, maar zulke spelers komen altijd weer aan spelen toe.'

Is dat ook nodig in de tweede divisie. Dat je niet elf spelers moet hebben die in de basis kunnen, maar zestien die voor een plek bij de eerste elf in aanmerking komen?

'Misschien wel twintig potentiële basisspelers heb je nodig. De bank maakt in die competitie het verschil. Dat was vorig jaar ook de kracht van Katwijk. Die konden daarmee makkelijk blessures opvangen.'

'Bij Rijnsburg zijn ze trouwens nu al volop bezig met volgend seizoen. Deze week tekent een belangrijke speler bij, die ze graag willen behouden.'

SJC ging met 1-8 ten onder tegen DOVO, op een bijveld van het eigen sportpark. Hadden ze die wedstrijd niet beter bij buurman Noordwijk kunnen spelen?

'Dat denk ik niet. Bij SJC moeten ze ook denken aan de eigen kantine-inkomsten. Daarnaast moet er ook plek zijn bij Noordwijk. Die kunnen natuurlijk ook een ander wedstrijdje hebben op dat veld. Daar lag het verlies trouwens niet aan, dat ze moesten spelen op een ander veld.'

Waaraan wel?

'Je kunt tegen een zeperd oplopen. Zeker tegen DOVO, dat is gewoon een kampioenskandidaat. Ik hoorde dat Sjaak Polak erg boos was op zijn eigen mannen. Weet je wat het is. We moeten niet te voorbarig zijn. Dit kan juist een hele goede les voor ze zijn. Dat ze wakker zijn. Je kunt beter één keer met 1-8 verliezen dan vier keer met 0-1.'

Hadden ze eigenlijk wel die overstap moeten maken naar het zaterdagvoetbal?

'Aan de ene kant vind ik het goed te begrijpen. Je hebt veel meer derby’s. De wedstrijden tegen Noordwijk, Quick Boys en FC Lisse zijn natuurlijk mooi meegenomen. Aan de andere kant is de overlevingskans in de derde divisie zondag veel groter. Het is nu nog te vroeg om te zeggen dat ze gedoemd zijn om te degraderen. Sjaak zei wel dat als ze zo door bleven voetballen, ze bij de winterstop al zijn gedegradeerd.'

Bij Hercules lopen een paar dames rond, die hebben een goede kijk op het spelletje Willem van Zuilen

Je was zondag bij HBS – Hercules. Dat werd 0-0. Was dat een soort zelfde potje als dat van Rijnsburgse Boys?

'Dit was slechter. Veel slechter voetbal. Deze ploegen moesten ook nog in het nieuwe seizoen komen. HBS mist enkele dragende spelers, die weg zijn gegaan. Mannen zoals Bram Ros, Mike de Geer en Steven van Kesteren. Voor de rest was het mooi weer en heel erg gezellig bij HBS.'

Maar je gaat toch naar die wedstrijd voor het voetbal, niet voor de gezelligheid?

'Je kan het combineren. Over voetbal heb ik nog wel gesproken. Bij Hercules lopen een paar dames rond, die hebben een goede kijk op het spelletje. Die doen wat bij de club en weten veel van Hercules. Of ze ook knap waren vraag je? Er zitten knappe vrouwen bij, maar daar doe ik het niet voor. Ze weten veel van voetbal en ik kom ze elk seizoen wel tegen. Heel leuk en gezellig.’

'Ik vond het trouwens leuk Jochem Twisker weer even te spreken, de coach van Hercules. Aardige gozer en een goede trainer.'

Hoe deed Ruben Schaken het?

'Schaken had een paar leuke acties. Een goede voorzet waaruit op doel werd geschoten. Zat die bal, dan had hij een assist.'

Wordt er niet elke week van Schaken verwacht dat hij het verschil maakt?

'Dat verschil gaat hij dit seizoen ook nog wel maken. Dat half jaar dat hij vorig seizoen meespeelde, heeft hij dat ook gedaan. Hij is oud-international. Maar je moet wel beseffen dat hij andere medespelers heeft en anders traint dan toen hij bij ADO Den Haag of Feyenoord zat.'

Is dat niet een nadeel. Dat alle druk op één speler ligt?

'Geen idee. Raily Ignacio, Danny van den Meiracker, Marciano Mengerink, Tim Peters en Dennis Kaars hebben dat ook. Ze maken die doelpunten en er zal dus extra op ze worden gelet. Dubbele dekking, meer druk als ze aan de bal zijn. Je kan het ook als compliment zien.'

Dennis Kaars. Daar wil je het graag nog even over hebben.

'Haha, ja. Ik was goed ingelicht vorige week. Dat hij bij Quick Boys zou tekenen. Dat is een absolute aanwinst. Een goede Kaars, maakt meer dan 25 doelpunten.'

De huidige spits van Quick Boys: Bart Steltenpool, is ook geen kleine jongen. Zorgt dat niet voor problemen?

'Dat is aan Erik Assink, de trainer. Hij kan voor één van de twee ook een andere positie voorin zoeken. Bij Rijnsburgse Boys hebben Ros en Goeman ook samengespeeld afgelopen weekend. En als hij voor één van de twee kiest, dan kunnen ze elkaar scherp houden. Met Kaars als extra man is Quick Boys alleen maar beter geworden.'

Niets erger als ouder, als je kind niet meer thuiskomt na een potje voetbal Willem van Zuilen

Dan iets tragisch. De 13-jarige keeper die overleed na een botsing op het voetbalveld. Hoe heb jij dat meegekregen?

'Verschrikkelijk. Ik heb ook kinderen die voetbalden. De jongste was ook keeper. Niets erger als ouder, als je kind niet meer thuiskomt na een potje voetbal.'

'Het relativeert alles. Het opstootje van Katwijk doet er dan eigenlijk niet toe. Daar weten ze op De Krom ook alles van. Vorig jaar werden ze wel kampioen, maar de ziekte en dood van Sander Molenaar relativeert dat ook. Voetbal en het weer zijn de belangrijkste bijzaken ter wereld.'

Laten we leuk eindigen. Heb je ADO Den Haag nog zien spelen?

'Chapeau! Klasse wat Nasser El Khayati heeft laten zien. Vooral dat tweede doelpunt. Schitterend! Ook indirect een compliment aan Danny Buijs, de huidige trainer van FC Groningen. Die heeft hem bij Kozakken Boys weer het plezier in voetbal teruggegeven.'

'Daarnaast wil ik nog even wat aandacht geven aan Lex Immers. Ik kijk altijd wat spelers zonder bal doen. Ik heb genoten van Immers. Die maakt zoveel meters en knapt zoveel vuil werk op. Daar heb ik zoveel respect voor. Schitterend zoals hij nu speelt. Hij cijfert zich helemaal weg voor het team.'

Na het weekend valt er genoeg te bespreken over het amateurvoetbal. En dat is wat Willem van Zuilen en Herman Nanninga vanaf nu iedere maandag gaan doen: napraten. In het online-programma Bankzitters nemen ze in tien minuten het amateurvoetbalweekend met je door.