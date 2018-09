Deel dit artikel:













Drie mannen aangehouden na bedreiging met vuurwapen in Delft Over de identiteit van de verdachten is nog niets bekend. (Foto: District8)

DELFT - De politie heeft maandagavond in Delft drie mannen aangehouden na een melding van een bedreiging met een vuurwapen. Eerder op de avond deed de politie al een inval in de Van Beresteynstraat in de woning van de mogelijke verdachte, maar toen werd de verdachte niet aangetroffen.

Uiteindelijk kon de politie later op de avond drie mannen aanhouden op de kruising van de Van Foreestweg en de Prinses Beatrixlaan. Omdat er mogelijk een vuurwapen in het spel zou zijn kwam de politie met onder meer kogelvrije vesten ter plaatse. LEES OOK: Arrestatieteam valt woning binnen in Den Haag