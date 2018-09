Deel dit artikel:













Politie doet inval na bedreiging in Delft Er was veel politie op de been. (Foto: District8)

DELFT - De politie heeft maandagavond in Delft een inval gedaan in de Van Beresteynstraat. Eerder op de avond kreeg de politie een melding over een bedreiging met een vuurwapen in dezelfde straat.

Omdat er mogelijk een vuurwapen in het spel zou zijn kwam de politie met onder meer kogelvrije vesten ter plaatse. Bij de inval in de woning in de Delftse wijk Voordijkshoorn werd niemand aangetroffen. Volgens een woordvoerder van de politie is wel bekend wie de mogelijke verdachte is. LEES OOK: Arrestatieteam valt woning binnen in Den Haag