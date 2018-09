Deel dit artikel:













Demonstratie in Den Haag voor asielkinderen Howick en Lili Howick en Lili | Foto: ANP

DEN HAAG - Defence for Children houdt donderdag een demonstratie in Den Haag voor Howick (13) en Lili (12). De twee in Nederland opgegroeide kinderen worden uitgezet naar hun geboorteland Armenië.

De organisatie wil met de demonstratie 'een krachtig signaal' sturen naar staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Mark Harbers. Hij kan zijn zogenoemde 'discretionaire bevoegdheid' inzetten om uitzetting van de kinderen te voorkomen. Ook is de bijeenkomst volgens een woordvoerster bedoeld om de kinderen een hart onder de riem te steken.

Kinderen zijn ondergedoken Howick en Lili kregen eind augustus te horen dat zij worden uitgezet. Hun asielaanvraag werd de afgelopen jaren al door meerdere instanties afgewezen. De kinderen wonen al sinds 2008 in Nederland. De kinderen moeten het land zaterdag verlaten, maar zijn na de uitspraak ondergedoken. Hun moeder is al sinds vorig jaar terug in Armenië. Deskundigen pleiten ervoor om Howick en Lili in Nederland te laten blijven, om onherstelbare schade bij de kinderen te voorkomen. Volgens deskundigen hebben de kinderen chronische PTSS (posttraumatisch stresssyndroom).

250 tot 500 mensen De demonstratie is komende donderdag tussen 12.00 en 14.00 uur op de Lange Vijverberg in Den Haag. Om 13.00 uur wordt een petitie aangeboden aan drie bereid gevonden politici. 'Wij rekenen op een opkomst van 250 tot 500 mensen', aldus de woordvoerster. De organisatie roept bekende Nederlanders op zich bij de demonstratie te voegen om het programma donderdag kracht bij te zetten.