Storing bij Ziggo deels opgelost

DEN HAAG - De grote storing bij kabelmaatschappij Ziggo is deels opgelost. Het bedrijf laat maandagavond weten dat de on-demand service gefaseerd wordt opgestart. Dinsdagochtend moeten de diensten bij iedereen weer werken.

Ziggo kampt sinds afgelopen weekeinde met de storing. Veel mensen hadden sinds vrijdagavond al geen televisie of vaste telefoon. Ook was Ziggo zelf niet telefonisch bereikbaar. Dat probleem is sinds maandagavond opgelost.

Het is niet duidelijk hoeveel mensen door de storing getroffen zijn. De meldingen kwamen uit het hele land, maar concentreerden zich rond Den Haag en Amsterdam.