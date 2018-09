Raadslid Arnoud van Doorn extra beveiligd na dood Willie Dille

DEN HAAG - Het Haagse raadslid Arnoud van Doorn krijgt extra beveiliging vanwege het overlijden van PVV'er Willie Dille begin augustus. Volgens Van Doorn is dit de uitkomst van een dreigingsanalyse die van hem is gemaakt. 'Ik werd al bedreigd, maar de bedreigingen zijn toegenomen', zegt Van Doorn tegen Omroep West. Maandag sprak hij met burgemeester Krikke uitgebreid over de beschuldigingen en dood van Dille.

In een filmpje dat Dille op Facebook plaatste zei ze dat ze is ontvoerd en verkracht door een groepje moslims. Ze suggereerde dat collega-raadslid Van Doorn achter de verkrachting zou zitten. Ex-PVV'er Van Doorn is bekeerd en zit inmiddels voor de moslimpartij Partij van de Eenheid in de Haagse gemeenteraad. Enkele dagen na de publicatie van dit filmpje pleegde Dille zelfmoord. Van Doorn ontkent de aantijgingen.

Volgens Van Doorn hebben het filmpje en de dood van Dille ervoor gezorgd dat de bedreigingen aan zijn adres zijn toegenomen. 'Veel kan ik hier niet over zeggen', zegt Van Doorn. 'Maar er is een dreigingsanalyse gemaakt die inmiddels is afgerond. Ik krijg nu niet alleen van mijn partij beveiliging maar ook vanuit de autoriteiten.'



Gesprek met burgemeester Krikke

Het Openbaar Ministerie (OM) wil niet ingaan op de vraag of er een dreigingsanalyse is uitgevoerd en of Van Doorn extra beveiliging krijgt. 'Wij doen nooit mededelingen over beschermingsmaatregelen', zegt een woordvoerder van het OM.

Van Doorn sprak maandag uitgebreid over de gebeurtenissen van de afgelopen weken met burgemeester Krikke. Het was de eerste dag dat hij weer op het stadhuis was na zijn vakantie. 'Het was een constructief gesprek', zegt Van Doorn. 'Ik vind dat de burgemeester verstandig met de situatie omgaat en ik steun haar visie. Verder wil ik er inhoudelijk niet op ingaan.'



OM doet geen onderzoek

Van Doorn vindt het jammer dat het Openbaar Ministerie geen onderzoek doet. 'Een onderzoek kan je ook vrijpleiten', zegt hij. 'Maar het OM ziet geen aanknopingspunten en dus komt er geen onderzoek. Zo werkt dat in een rechtstaat.'

Daags na het overlijden van Dille lieten het OM, de politie en burgemeester Krikke in een verklaring weten dat er geen aanknopingspunten zijn om onderzoek te doen naar de beschuldigingen die Dille in het filmpje uitte. Ze hebben sinds eind vorig jaar meerdere gesprekken met Dille gevoerd maar ondanks aandringen van de politie en burgemeester Krikke wilde Dille geen aangifte doen. 'Er was onvoldoende concrete informatie', stond in de verklaring van het OM.



Bijeenkomst fractievoorzitters

Van Doorn is niet door de politie benaderd voor een gesprek. 'Ik heb nooit gesproken met de politie', zegt hij. 'Daar heeft de politie ook geen enkele aanleiding voor.'

Komende woensdag komen op uitnodiging van Krikke alle fractievoorzitters bij elkaar om te spreken over de gebeurtenissen rondom de dood van Dille. Van Doorn is hierbij. 'Natuurlijk ben ik daarbij. We moeten als raadsleden nog vier jaar met elkaar verder. Daar moeten we een modus voor vinden.'



'Extra gemotiveerd'

Maar Van Doorn zegt niet van plan te zijn om de komende tijd een blad voor zijn mond te nemen. 'We gaan juist extra gemotiveerd door. En we doen aangifte tegen iedereen die bedreigingen uit. We hebben overleg met goede advocaten.'

Op donderdag 20 september herdenkt de Haagse gemeenteraad Willie Dille, voorafgaand aan de eerste vergadering na de zomervakantie.

