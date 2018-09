Deel dit artikel:













West Wekker: Politie sluit binnenstad en leraar voor de rechter Agenten probeerden eerder nog met de minister te praten, nu voeren ze actie | Foto: Omroep West

REGIO - Goedemorgen! De politie voert vandaag op verschillende plekken in Den Haag actie voor een beter CAO. Julio V., die verdacht wordt van ontucht met een zesjarige leerling in een school in Gouda, staat voor de rechter. En aandacht voor de Week van de Alfabetisering. Dit is de West Wekker!

Wat kan je vandaag verwachten?

De binnenstad van Den Haag wordt vandaag 'afgesloten' door de politie. Mensen die toch langs de agenten willen, krijgen te horen dat ze dit op eigen risico doen. Het gaat om een ludieke actie van 120 dienders die aandacht vragen voor de - in hun ogen - hoge werkdruk en het personeelstekort.

De Barendrechtse Julio V. (41) zou volgens het Openbaar Ministerie (OM) een meisje uit Gouda betast hebben bij de billen en de vagina. Dat zou meermalen gebeurd zijn vorig jaar. Dit heeft de verdachte tegenover de politie niet willen toegeven. Vandaag staat hij opnieuw voor de rechter.

In Muijs in de Morgen vanochtend veel aandacht voor de Week van de Alfabetisering. Zo hebben we gasten in de studio en rijden we mee met de speciale taalbus.

Het weer: De dag kan beginnen met wat ochtendmist, maar de zon schijnt geregeld. De temperatuur loopt op tot zo'n 23 graden.

De unieke Rijnsburgse vogelschaal is vandaag voor het eerst voor het publiek te zien. De schaal werd in 2016 gevonden tijdens werkzaamheden bij een glastuinbouwgebied in Rijnsburg.

In Aalsmeer begint het NK Bloemsierkunst. De winnaar mag Nederland vertegenwoordigen op het EK in 2020 in Polen.

En het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag is vanmiddag tijdelijk gesloten voor het publiek. Dit wordt gedaan uit veiligheidsoverwegingen.

Vanavond op TV West: Team West

Elke dinsdag misdrijven oplossen met Kirsten van Dissel: in het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie-eenheid Den Haag uw hulp bij het oplossen van misdrijven. Met beelden van de 'plaats delict', reconstructies, (compositie-)foto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen. Het programma leidt dankzij de hulp van kijkers tot veel resultaten.

