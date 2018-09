Deel dit artikel:













Haagse Wiepke (17) showt collectie op Amsterdam Fashion Week Wiepke Wolfsbergen

DEN HAAG - De huiskamer van de familie Wolfsbergen is omgetoverd tot kledingatelier. Her en der liggen stoffen. Op de grond liggen gekleurde sokken te drogen. Het is bijna zover. Aanstaande vrijdag debuteert de Haagse Wiepke (17) op Amsterdam Fashion Week met haar collectie: It's your gender and sexuality.

De jonge Haagse kunstenaar wil met de collectie laten zien dat seksualiteit en gender losse onderdelen van iemands identiteit zijn. Wiepke Wolfsbergen won in 2017 Kunstbende Fashion en mag als eerste deelnemer van de Kunstbende haar kleding op de vernieuwde Amsterdam Fashion Week showen. In het begin van de zomer kwam Wiepke via haar Instagramaccount naar buiten als 'non-binary'. Wiepke voelt zich geen man, maar ook geen vrouw. 'Als we het hebben over op wie ik zou vallen, kan dat zowel op een vrouw als een man zijn. Mijn vrienden vonden het totaal geen punt toen ik het vertelde, gelukkig zijn ze heel ruimdenkend', zegt de piepjonge ontwerper.

Zwembad met stof ‘Ik gebruik een Turkse techniek om stoffen te verven. Die stof is heel groot en dat kon niet in de huiskamer.' Daarom huurden haar ouders een ruimte waar een opblaasbad in kon. 'En zo is deze stof gemaakt', zegt Wiepke terwijl ze haar hand laat glijden over kleurrijke stof. Wiepke neemt plaats achter de naaimachine en begint geconcentreerd te werken. ‘Ik moet nog ontzettend veel doen, dus dat wordt weinig slapen en gewoon stug doorwerken. Voor mijn collectie ben ik geïnspireerd geraakt door glazen flessen. De vormen fascineren mij. Al deze flessen hebben etiketten. Ze beschrijven de inhoud van de flessen. Maar de beschrijving klopt niet altijd. Dit is ook zo bij de labels van gender en seksualiteit.'

Trots 'Ik ben echt heel trots en ook wel gespannen voor de Amsterdam Fashion Week', lacht de ontwerper verlegen. Ik heb een jaar lang keihard gewerkt, er komt echt een droom uit.'