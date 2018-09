Club Magnum in Zoetermeer beschoten: 'Zeker tien kogelgaten'

ZOETERMEER - De toegangsdeur van Club Magnum aan de Van der Hagenstraat in Zoetermeer is in de nacht van maandag op dinsdag beschoten. Volgens een getuige is er sprake van zeker tien kogelgaten.

De melding over het schietincident kwam rond 3.00 uur binnen bij de politie. Een woordvoerder laat weten dat er niemand gewond is geraakt. De politie doet onderzoek. Op het grasveld voor de club zijn dinsdagochtend twintig pionnen neergezet en bij de voordeur nog vier.



Club One

In november 2015 werd Club Magnum gesloten, omdat er volgens burgemeester Charlie Aptroot 'criminele activiteiten' plaatsvonden. Inmiddels is er een nieuwe eigenaar en sinds maart is de club weer open. Afgelopen weekend vonden er twee feesten plaats. Zaterdag stond Soolking op het programma en zondag was het Showtime Sunday White.

In maart werd ook al Club One in Zoetermeer beschoten. Vanwege dit incident besloot burgemeester Charlie Aptroot die zaak een jaar te sluiten.

'Dit schietincident is er dus een in een rij', vertelt verslaggever Anniek Enthoven. 'Club One is gevestigd vlakbij Club Magnum, op de hoek van dat verlaten industrieterrein. Het is de vraag wat de nieuwe eigenaar van Club Magnum nu boven het hoofd hangt.'

