Demonstratieve actie politie: centrum Den Haag tijdelijke 'gevarenzone' Politie-actie - Foto: Richard Mulder

DEN HAAG - De politiebonden houden dinsdag in Den Haag een demonstratieve actie voor een betere cao. Politiemedewerkers zullen vanaf 7.30 uur op zeven locaties rond de binnenstad passanten erop wijzen dat ze een 'gevarenzone' betreden. Het publiek wordt gewaarschuwd dat het 'minder veilig' is in de stad, omdat er minder politie aanwezig is.

120 dienders doen mee met de ludieke actie om aandacht te vragen voor de - in hun ogen - hoge werkdruk en het personeelstekort. Ze staan met politiewagens en motoren op de Hofplaats, het Buitenhof, de Korte Vijverberg, de Herenstraat, Korte Poten en Lange Vijverberg. 'We spreken mensen aan en waarschuwen ze dat het minder veilig is in de stad en dat ze het gebied betreden op eigen risico,' zegt Geert de Jong van de ANPV. Met acties in verschillende steden en tijdens publieksevenementen vragen de politiebonden al maanden aandacht voor hun eisen. Ze willen niet alleen een 'rechtvaardige' verbetering van de arbeidsvoorwaarden, maar ook terugdringing van de onderbezetting en werkdruk bij de politie.

Tweede Kamer Er is dinsdag nog een actie van de politie in Den Haag. Het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer moet het doen zonder beveiliging door politiemedewerkers. De bonden hebben ingeroosterde collega’s opgeroepen tussen 13.30 tot 15.30 uur aanwezig te zijn bij een cao-informatiebijeenkomst. Die zal ook worden bijgewoond door alle collega’s die eerder op straat de actie #gevarenzone hielden. Het gebouw van de Tweede Kamer is dinsdagmiddag daarom gesloten voor publiek.