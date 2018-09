Waarschuwing voor stevige regen- en onweersbuien

REGIO - Er zijn stevige regen- en onweersbuien op komst. Het KNMI heeft voor dinsdagmiddag code geel afgegeven. Omroep West-weerman Huub Mizee waarschuwt dat er lokaal in korte tijd veel neerslag kan vallen.

De temperatuur wordt dinsdagmiddag volgens Mizee zo'n 23 graden. 'Een beetje drukkend warm dus.' Dinsdagavond en -nacht verandert er weinig aan het weer.

'Er hangt een storing boven ons land. De lucht blijft warm en vochtig, dus ook 's nachts is er kans op een paar forse buien. Het wordt 's nachts een graad of 16.'



'Het gaat afkoelen'

Woensdag is het volgens Mizee 'hetzelfde verhaal'. 'Dan is er misschien iets meer zon. De temperatuur wordt dan zo'n 24 of 25 graden, maar ook dan zijn er behoorlijk wat buien.' Daarna gaat het afkoelen. 'Vrijdag moeten we het doen met zo'n 17 graden en zaterdag ook.'

» Kijk voor het actuele weerbericht op onze weerpagina.

LEES OOK: De herfst is begonnen! Of toch niet?